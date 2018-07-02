Визначився останній, шостий учасник чемпіонату Української хокейної ліги

У сезоні-2018/2019 в УХЛ зіграють "Донбас", ХК "Кременчук", "Білий Барс" (Біла Церква), МХК "Динамо" (Харків), "Вовки" (Бровари) і новачок чемпіонату "Дніпро" (Херсон).

У минулий уїк-енд в Українській хокейній лізі завершився період прийому заявок від клубів на участь у новому сезоні-2018/2019. Останнім шостим учасником майбутнього чемпіонату України став броварський клуб «Вовки».

Про це в коментарі прес-службі УХЛ повідомив виконавчий директор ліги Сергій Варламов.

Крім того, ще в травні до УХЛ приєднався херсонський «Дніпро», який став п'ятим учасником чемпіонату. Це новий клуб, створений на базі місцевої ДЮСШ.

Таким чином, у сезоні-2018/2019 в Українській хокейній лізі зіграють: «Донбас» (Донецьк), ХК «Кременчук», «Білий Барс» (Біла Церква), МХК «Динамо» (Харків), «Вовки» (Бровари) і новачок дорослого чемпіонату «Дніпро» (Херсон).

Відзначимо, що минулий сезон став дебютним в історії ХК «Вовки». Команда посіла шосте місце в регулярному чемпіонаті УХЛ, а в чвертьфіналі плей-офф двічі поступилася ХК «Кременчук» (1:5 і 3:5).