Новий хокейний клуб херсонський «Дніпро» приєднався до УХЛ

Клуб став п'ятим учасником сезону 2018/19

На адресу УХЛ надійшла заявка на участь у чемпіонаті Української хокейної ліги сезону 2018/19 від херсонського «Дніпра».

Таким чином, клуб приєднався до УХЛ і став п'ятим учасником майбутнього сезону, повідомляє офіційний сайт ліги.

Зазначимо, що херсонський «Дніпро» – нове ім'я на мапі професіонального хокею України. На зорі XXI століття клуб з такою назвою виступав у Першій лізі чемпіонату України з хокею, а в сезоні 2009/10 – в Дивізіоні Б української першості. Також за підсумками сезону 2017/18 херсонська ДЮСШ вперше у своїй історії завоювала звання кращої хокейної школи України – її вихованці стали володарями срібних медалей у вікових категоріях U20, U16, U12.

Важливість розширення географії українського професійного хокею зазначив виконавчий директор УХЛ Сергій Варламов:

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– Ми дуже раді приєднанню херсонського «Дніпра» до Української хокейної ліги. Розширення хокейних горизонтів нашої країни – одне з ключових завдань УХЛ, і створення професійної команди в Херсоні стало логічним продовженням розвитку дитячо-юнацької спортивної школи. Хочу подякувати керівникам «Дніпра», які розуміють важливість вертикальної клубної структури: щоб діти, приходячи в хокей, бачили, що у них є всі шанси дорости до першої команди.

Зауважу, що в «Дніпрі» є багато перспективних гравців, які вже встигли яскраво проявити себе – чого варто тільки фінал юнацького чемпіонату України, де «Дніпро» дав справжній бій «Білому Барсу». Також троє хлопців з херсонської команди у складі збірної України стали володарями золотих медалей юніорського Чемпіонату світу в Дивізіоні IB. Залучаються вихованці херсонського хокею і в національну збірну: це Севастян Карпенко, Дмитро Чернишенко, Тимур Гриценко, Владислав Луговий. Сподіваюся, що незабаром цей список поповниться новими іменами!

Як повідомляв УНІАН, раніше заявки на участь у чемпіонаті Української хокейної ліги сезону 2018/19 надіслали призери минулого чемпіонату Української хокейної ліги «Білий Барс», «Кременчуг», «Донбас» і МХК «Динамо».

Зазначимо, що майбутній сезон стане третім для Української хокейної ліги. У першому сезоні 2016-2017 чемпіоном став «Донбас», срібним призером – ХК «Кременчуг», а бронза дісталася «Кривбасу». У сезоні 17/18 золоті медалі знову дісталися донецькому клубу, срібло – "городянам", а володарями бронзових медалей першості стали «Білий Барс» і МХК «Динамо».