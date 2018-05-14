Тампа-Бей вдома вдруге поступилася Вашингтону у півфіналі Кубка Стенлі

Рахунок в серії - 0:2.

Напередодні відбувся один поєдинок в рамках півфінальної серії плей-офф НХЛ - Кубка Стенлі. "Вашингтон" розгромив у гостях "Тампу-Бей" і повів у серії - 2:0. Тампа-Бей – Вашингтон– 2:6 (2:1, 0:3, 0:2) Шайби: 0:1 – 1 Вілсон (Кузнєцов, Нісканен), 1:1 – 7 Пойнт (Хедман, Стемкос), 2:1 – 10 Стемкос (Пойнт, Кучеров), 2:2 – 22 Сміт-Пеллі (Карлсон, Чейссон), 2:3 – 38 Еллер (Врана), 2:4 – 39 Кузнєцов (Еллер, Овечкін), 2:5 – 43 Овечкін (Уілсон, Кузнєцов), 2:6 – 52 Конноллі (Карлсон, Еллер) Рахунок у серії 0:2

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