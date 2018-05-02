"Вашингтон" обіграв "Піттсбург" завдяки голу Овечкіна в Кубку Стенлі

"Вінніпег" закинув 7 шайб у ворота "Нешвілла".

Напередодні відбулися два матчі в рамках чвертьфіналу Кубка Стенлі. "Вашингтон" завдяки вирішальній шайбі Овечкіна в кінці третього періоду вийшов вперед у серії проти "Піттсбурга". "Вінніпег" впевнено обіграв "Нешвілл", закинувши 7 шайб і також повів у серії - 2:1.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Піттсбург – Вашингтон– 3:4 (0:0, 3:2, 0:2)

Рахунок у серії 1:2

Шайби: 0:1 – 20 Карлсон (Овечкін, Бекстрем), 1:1 – 24 Гюнцель (Кросбі, Шульц), 2:1 – 26 Хернквист (Кессел, Малкін), 2:2 – 31 Стівенсон ( Бекстрем, Оші), 3:2 – 36 Кросбі (Летанг, Гюнцель), 3:3 – 45 Нісканен (Уілсон, Орлов), 3:4 – 58 Овечкін ( Бекстрем)

Вінніпег – Нешвілл– 7:4 (0:3, 4:0, 3:1)

Рахунок у серії 2:1

Шайби: 0:1 – 4 Фішер (Екхольм, Хартман), 0:2 – 10 Суббан (Джохансен, Форсберг), 0:3 – 17 Уотсон (Екхольм), 1:3 – 22 Штястни (Труба), 2:3 – 25 Бафлін (Майєрс, Літтл), 3:3 – 25 Труба (Штястни, Уілер), 4:3 – 39 Бафлін (Штястни, Лайні), 4:4 – 47 Форсберг (Суббан, Джохансен), 5:4 – 55 Уілер (Бафлін, Шайфлі), 6:4 – 59 Танев (Лаурі), 7:4 – 59 Уілер (Шайфлі)