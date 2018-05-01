"Тампа-Бей" обіграла "Бостон", "Вегас" дотиснув "Сан-Хосе" в овертаймі у Кубку Стенлі

Відбулися два матчі плей-офф НХЛ.

Напередодні відбулися два поєдинки плей-офф НХЛ. "Вегас" переміг в гостях у "Сан-Хосе" - 4:3 завдяки голу в овертаймі і вийшов вперед у чвертьфінальній серії Кубка Стенлі з рахунком 2:1. Про це повідомляє офіційний сайт змагань. Тампа-Бей – Бостон – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) Рахунок в серії: 1-1 Шайби: 1:0 – 11 Гурде (Пойнт, Сергачов), 1:1 – 18 Макевой (Маршанд, Бержерон), 2:1 – 30 Джонсон (Палат, Пойнт), 3:1 – 54 Палат (Пойнт), 3:2 – 55 Крюг (Пастрняк, Маршанд), 4:2 – 59 Пойнт (Хедман). Сан-Хосе – Вегас– 3:4 (0:0, 1:3, 2:0, 0:1) Рахунок в серії: 1-2 Шайби: 1:0 – 26 Майєр (Бедкер, Тірні), 1:1 – 29 Міллер (Перон, Ніл), 1:2 – 33 Маршессо (Сміт, Так), 1:3 – 34 Сміт (Маршессо, Карлссон), 2:3 – 47 Кейн (Демело, Бернс), 3:3 – 58 Гертл (Лабанк, Браун), 3:4 – 68 Карлссон (Маршессо, Ніл).

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