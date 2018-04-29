"Вегас" поступився "Сан-Хосе" у другій грі чвертьфінальної серії Кубка Стенлі

"Тампа-Бей" програла перший матч "Бостону".

Напередодні відбулися два поєдинки плей-офф НХЛ - Кубка Стенлі. "Вегас" поступився "Сан-Хосе", а "Тампа-Бей" програла перший матч "Бостону". Про це повідомляє офіційний сайт змагань. Тампа-Бей – Бостон– 2:6 (0:1, 2:2, 0:3) Рахунок у серії 0:1 Шайби: 0:1 – 17 Неш (Бержерон, Пастрняк), 0:2 – 20 Бержерон (Маршанд, Пастрняк), 1:2 – 22 Джирарді (Хедман, Пакетт), 1:3 – 32 Неш (Крейчі, Пастрняк), 2:3 – 33 Сергачов (Гурде, Пойнт), 2:4 – 43 Маршанд (Макевой), 2:5 – 50 Бержерон (Пастрняк, Маршанд), 2:6 – 53 Дебраск (Макевой, Маршанд) Вегас – Сан-Хосе – 3:4 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 0:1) Рахунок у серії 1:1 Шайби: 1:0 – 17 Карлссон (Шмідт, Міллер), 2:0 – 20 Карлссон (Сміт), 2:1 – 22 Бернс (Павелскі), 2:2 – 31 Кутюр (Гертл), 2:3 – 34 Бернс (Майєр, Павелскі), 3:3 – 53 Шмідт (Хаула, Теодор), 3:4 – 85 Кутюр (Бернс, Лабанк)

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