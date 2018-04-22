Збірна України обіграла Румунію в стартовому матчі ЧС з хокею

Гра завершилася з рахунком 3:0.

Збірна України обіграла Румунію у першому матчі ЧС / iihf.com

У Каунасі (Литва) завершився матч 1-го туру чемпіонату світу-2018 з хокею серед команд Дивізіону 1В, в якому сборая України обіграла команду Румунії.

Гра завершилася з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Збірна України закинула одну шайбу в першому періоді і дві - у другому.

Рахунок на 14-й хвилині ігор відкрив Кирило Катрич, який завершив комбінацію за участю Дмитра Німенка та Микити Буценка.

У другій 20-хвилинці Німенко з передачі Сергія Бабинця забив другий гол, а потім Буценко точним кидком завершив комбінацію, яку почав Бабинець і продовжив Всеволод Толстоушко.

У третьому періоді збірна України впевнено втримала свою перевагу.

Раніше сьогодні, у стартовому матчі турніру збірна Японії обіграла команду Естонії в овертаймі, 2:1.

Пізніше сьогодні проведуть свою гру команди Литви та Хорватії.

ЧС з хокею в третьому за значимістю Дивізіоні триватиме з 22 по 28 квітня.