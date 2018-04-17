"Сан-Хосе" розтрощив "Анахайм" у матчі Кубка Стенлі

Гра завершилася з рахунком 8:1.

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі відбулися чотири матчі першого раунду плей-офф Кубка Стенлі - в одному з яких "Сан-Хосе Шаркс" розгромив "Анахайм Дакс".

Матч завершився з рахунком 8:1, повідомляє офіційний сайт ліги.

Третій матч серії між "Сан-Хосе" і "Анахаймом" проходив рівно за тим самим сценарієм, що і перші два. Сталося це до повного і явного задоволення "Шаркс", які і в перших двох гостьових матчах краще грали в хокей, а вже в домашніх стінах забили вісім голів і встановили клубний рекорд у плей-офф.

Після другої гри, де головною зброєю "Анахайма" були фізична сила та агресія,для можливого успіху "Дакс" варто було б спробувати пограти в хокей. Третій матч показав, що колектив Ренді Карлайла опинився на це банально не здатний. За перші два періоди, після яких "Шаркс" вели з рахунком 5:1, і гра вже була зроблена, "Анахайм" зміг лише раз відзначитися у більшості.

"Сан-Хосе" граючись гальмував суперника в середній зоні, змушував "Дакс" кидати з дальньої дистанції, чітко працював на своєму п'ятачку, а також раз за разом втікав у контратаки з чисельною перевагою.

"Шаркс" були сильніше опонента у всіх компонентах, але особливо виділялося четверте ланка в складі Мелкера Карлссона, Еріка Фера і Маркуса Соренсена. У регулярному чемпіонаті ці хлопці не блищали, але коли настала пора плей-офф, включили додаткові обороти і показали, наскільки важлива у вирішальних матчах глибина складу.

Саме ця ланка спорудила третій і четвертий голи "Шаркс", після яких "Дакс" тільки й залишалося, що лізти битися і порушувати правила. Із завданням покарати з аце суперника блискуче впоралися бригади більшості, слідом чотири рази реалізували зайвого.

Кубок Стенлі. 1/8 фіналу.

16 квітня.

Торонто – Бостон– 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Рахунок в серії: 1-2

Шайби: 1:0 – 17 ван Римсдайк (Райллі, Бозак), 1:1 – 23 МакКуайд (Курали, Шаллер), 2:1 – 23 Марло (Райллі, Марнер), 2:2 – 26 Хара (Холден, Курали), 3:2 – 34 Меттьюс (Хайман, Ст. Нюландер), 4:2 – 56 Марло (Плеканец, Марнер)

Нью-Джерсі – Тампа-Бей– 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)

Рахунок в серії: 1-2

Шайби: 0:1 – 20 Киллорн (Стэмкос, Кучеров), 1:1 – 32 Хол, 1:2 – 40 Стэмкос (Киллорн, Кучеров), 2:2 – 44 Бутчер (Палмиери, Хол), 3:2 – 52 Ноусен (Грін, Хол), 4:2 – 59 Колман, 5:2 – 59 Лавджой

Колорадо – Нешвілл– 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)

Рахунок в серії: 1-2

Шайби: 1:0 – 1 Комо (Ньєто, Седерберг), 2:0 – 13 Бурк (Комфер, Немет), 3:0 – 18 Маккіннон (Ландескуг), 4:0 – 24 Маккіннон (Рантанен, Ландескуг), 4:1 – 30 Джохансен (Елліс, Форсберг), 4:2 – 47 Сиссонс (Елліс, Йосі), 5:2 – 58 Ландескуг (Барберио, Рантанен), 5:3 – 58 Уотсон

Сан-Хосе – Анахайм– 8:1 (1:1, 4:0, 3:0)

Рахунок у серії: 3-0

Шайби: 1:0 – 3 Кутюр (Бедкер), 1:1 – 13 Ракелль (Гецлаф, Монтур), 2:1 – 21 Донський (Кейн), 3:1 – 23 Серенсен (Донський), 4:1 – 33 Фер (Карлссон, Серенсен), 5:1 – 36 Гертл (Кутюр, Павелскі), 6:1 – 50 Павелскі (Донський, Майєр), 7:1 – 57 Кейн (Кутюр, Влэшик), 8:1 – 59 Майєр (Лабанк, Тірні)