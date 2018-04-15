"Бостон" впевнено переграв "Торонто" у другому матчі серії Кубка Стенлі

Гра завершилася з рахунком 7:5, а серія до 4 перемог продовжиться при 2:0 на користь "Брюїнз".

У ніч на неділю Давид Пастрняк закинув три шайби і віддав три гольові передачі, чим допоміг "Бостон Брюїнз" обіграти з рахунком 7:3 "Торонто Мейпл Ліфс" в матчі №2 першого раунду розіграшу Кубка Стенлі.

У двох матчах плей-офф на рахунку нападника чотири голи і п'ять результативних передач - дев'ять очок, повідомляє офіційний сайт НХЛ.

Він повторив рекорд ліги за кількістю очок, набраних одним гравцем за два перші матчі в плей-офф (Філ Еспозіто, 1969 рік).

"У цьому сезоні я грав з видатними хокеїстами у чудовій команді, - сказав Пастрняк, що став наймолодшим гравцем НХЛ, які набрали шість очок у кубковому матчі. - З такою командою дуже легко... У нас багато знають, чого хочуть, і ціну, яку доведеться за це заплатити".

Бред Маршан і Патріс Бержерон заробили по чотири бали за гольові передачі, а воротар Туукка Раск парирував 30 кидків.

"Бостон" повів у серії з рахунком 2-0. Матч №3 пройде в Торонто в понеділок.

Кубок Стенлі. 1/8 фіналу.

14 квітня.

Тампа-Бей – Нью-Джерсі– 5:3 (1:1, 4:1, 0:1)

Рахунок в серії: 2-0

Шайби: 1:0 – 12 Пойнт (Макдона, Палат), 1:1 – 13 Хишир, 2:1 – 23 Киллорн (Стэмкос, Кучеров), 3:1 – 24 Джонсон (Пойнт, Макдона), 4:1 – 26 Кучеров, 5:1 – 33 Киллорн (Хедман, Кучеров), 5:2 – 39 Ватанен (Шнайдер, Грін), 5:3 – 51 Колман (Мур, Зейджак)

Нешвілл – Колорадо– 5:4 (0:1, 3:1, 2:2)

Рахунок в серії: 2-0

Шайби: 0:1 – 2 Бурк (Уілсон, Комфер), 1:1 – 21 Фіала (Терріс, Сиссонс), 2:1 – 32 Арвідссон, 3:1 – 36 Джохансен (Суббан, Екхольм), 3:2 – 37 Маккіннон (Задоров), 4:2 – 47 Уотсон (Боніно, Фіала), 4:3 – 49 Ландескуг (Беррі, Маккіннон), 5:3 – 58 Хартман (Екхольм, Суббан), 5:4 – 59 Керфут (Беррі, Рантанен)

Бостон – Торонто– 7:3 (4:0, 1:2, 2:1)

Рахунок в серії: 2-0

Шайби: 1:0 – 5 Пастрняк (Бержерон, Крюг), 2:0 – 9 Дебраск (Бержерон, Крюг), 3:0 – 12 Міллер (Маршанд, Пастрняк), 4:0 – 15 Неш (Пастрняк, Крюг), 4:1 – 21 Марнер (Хайман), 5:1 – 23 Крейчі (Маршанд, Пастрняк), 5:2 – 29 Бозак (Райллі, Браун), 6:2 – 52 Пастрняк (Маршанд, Бержерон), 6:3 – 54 ван Римсдайк (Марнер, Юнссон), 7:3 – 58 Пастрняк (Бержерон, Маршанд)

Анахайм – Сан-Хосе– 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Рахунок в серії: 0-2

Шайби: 1:0 – 1 Сильверберг (Ліндхольм), 1:1 – 9 Серенсен (Діллон), 1:2 – 14 Кутюр (Павелскі, Лабанк), 1:3 – 21 Гертл (Кутюр, Бедкер), 2:3 – 27 Ліндхольм (Кеслер, Гецлаф)