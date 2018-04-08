Визначилися всі учасники Кубка Стенлі
У Національній хокейній лізі був зіграний передостанній ігровий день регулярного чемпіонату.
У Східній конференції залишилося провести один матч. 9 квітня "Бостон" прийме "Флориду" в перенесеному поєдинку з 5 січня і ще може виграти Атлантичний дивізіон.
Втім, цей матч може вплинути лише на розстановку команд, а ось учасники Кубка Стенлі вже відомі в повному складі.
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У Західній конференції в першій вісімці регулярний чемпіонат завершили "Нешвілл", "Вегас", "Вінніпег", "Анахайм", "Міннесота", "Сан-Хосе", "Лос-Анджелес" і "Колорадо".
На Сході у боротьбу за Кубок Стенлі вступлять "Тампа-Бей", "Бостон", "Вашингтон", "Торонто", "Піттсбург", "Коламбус", "Нью-Джерсі" і "Філадельфія".
Відомі вже і шість пар першого раунду Кубка Стенлі:
Захід
Нешвілл – Колорадо
Вінніпег – Міннесота
Вегас - Лос-Анджелес
Анахайм - Сан-Хосе
Схід
Вашингтон – Коламбус
Піттсбург – Філадельфія
Тампа-Бей (або Бостон) - Нью-Джерсі
Бостон (або Тампа-Бей) - Торонто