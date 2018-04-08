Визначилися всі учасники Кубка Стенлі

По вісім кращих команд в Східній і Західній конференціях поведуть боротьбу за трофей.

У Національній хокейній лізі був зіграний передостанній ігровий день регулярного чемпіонату.

У Східній конференції залишилося провести один матч. 9 квітня "Бостон" прийме "Флориду" в перенесеному поєдинку з 5 січня і ще може виграти Атлантичний дивізіон.

Втім, цей матч може вплинути лише на розстановку команд, а ось учасники Кубка Стенлі вже відомі в повному складі.

Читайте також"Ванкувер" за булітами поступився "Эдмонтону", "Вашингтон" обіграв "Нью-Джерсі" в НХЛ

У Західній конференції в першій вісімці регулярний чемпіонат завершили "Нешвілл", "Вегас", "Вінніпег", "Анахайм", "Міннесота", "Сан-Хосе", "Лос-Анджелес" і "Колорадо".

На Сході у боротьбу за Кубок Стенлі вступлять "Тампа-Бей", "Бостон", "Вашингтон", "Торонто", "Піттсбург", "Коламбус", "Нью-Джерсі" і "Філадельфія".

Відомі вже і шість пар першого раунду Кубка Стенлі:

Захід

Нешвілл – Колорадо

Вінніпег – Міннесота

Вегас - Лос-Анджелес

Анахайм - Сан-Хосе

Схід

Вашингтон – Коламбус

Піттсбург – Філадельфія

Тампа-Бей (або Бостон) - Нью-Джерсі

Бостон (або Тампа-Бей) - Торонто