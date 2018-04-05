Національна збірна України з хокею розпочала підготовку до чемпіонату світу-2018

Турнір з 22 по 28 квітня відбудеться у литовському Каунасі.

Напередодні відбулося перше тренувальне заняття національної збірної команди України в рамках заключного етапу підготовки до чемпіонату світу.

Турнір з 22 по 28 квітня відбудеться у литовському Каунасі, повідомляє прес-служба Федерації хоккею України.

З 5 по 6 та з 10 по 14 квітня команда Олександра Савицького буде проводити дворазові тренувальні заняття тривалістю по 75 хвилин кожне на льоду арени «Термінал». 7 та 9 квітня у команди буде по одному заняттю, а на 8 квітня заплановано вихідний день. 15 квітня збірна вилетить до Будапешту, де проведе дві контрольні зустрічі проти національних команд Польщі та Угорщини.

Навчально-тренувальний збір розпочали 25 хокеїстів. Ще ряд гравців приєднається до команди вже під час підготовки. Зокрема, 6 квітня до команди приєднаються лідери атак румунського клубу «Прогим» із Георгені Нікіта Буценко та Дмитро Німенко. А після завершення фінальної серії чемпіонату Білорусі команду Олександра Савицького підсилить форвард мінської «Юності» Андрій Міхнов. Також є домовленість щодо приїзду в команду захисника клубу «Lethbridge Hurricanes» Ігоря Мережка, який наразі виступає в другому раунді плей-офф Західної хокейної ліги.

На навчально-тренувальному зборі знаходяться 25 спортсменів:

Воротарі: Богдан Дьяченко («Донбас»), Віталій Власенко (ХК «Кременчук»), Сергій Гайдученко (без клубу)

Захисники: Денис Петрухно («Металург» Нк., ВХЛ, Росія), Володимир Романенко («Дунаря», Румунія), Кирило Жовнір, Філіп Матвієнко, Дмитро Ігнатенко, Станіслав Ординський (всі – «Донбас»), Всеволод Толстушко (ХК «Кременчук»), Кирило Катрич, Андрій Татаренко (обидва – без клубу)

Нападники: Сергій Бабинець, Владислав Гаврік (обидва – «Прешов», Словаччина), Дмитро Щербаков («Автоматика», Польща), Віталій Лялька, Іван Савченко, Віктор Захаров, Андрій Денискін (всі – «Донбас»), Севастьян Карпенко, Антон Бойков, Дмитро Чернишенко, Тимур Гриценко (всі – ХК «Кременчук»), Володимир Чердак (МХК «Динамо»), Шаміль Рамазанов (без клубу)

Головний тренер: Олександр Савицький