"Вегас" обіграв у серії булітів "Баффало", "Флорида" зломила "Рейнджерс" в НХЛ

Відбулися матчі регулярної першості.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги, повідомляє офіційний сайт змагань. Філадельфія – Вінніпег– 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) Шайби: 1:0 – 25 Жиру (Сіммондс, Філліпула), 2:0 – 28 Макдоналд (Ворачек, Патрік), 2:1 – 48 Лайні (Штястни, Уілер). Баффало – Вегас – 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0) Шайби: 1:0 – 42 Бейлі (Пуліо), 1:1 – 55 Енгелланд (Карлссон, Перон). Тампа-Бей – Монреаль – 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0) Шайби: 0:1 – 4 Лехконен (Райллі, Юдон), 1:1 – 13 Джонсон (Гурде, Сергачов), 1:2 – 23 Гальченюк (Юдон), 2:2 – 53 Кучеров (Міллер, Стемкос). Бостон – Чикаго– 7:4 (2:2, 1:2, 4:0) Шайби: 1:0 – 11 Еккіарі (Куралі), 2:0 – 14 Крейчі (Холден, Дебраск), 2:1 – 14 Густафссон (Дебринкат, Шмальц), 2:2 – 14 Тейвс (Кейн, Густафссон), 2:3 – 26 Хейден (Кемпф, Шарп), 3:3 – 30 Крейчі (Джионта, Дебраск), 3:4 – 35 Хаймор (Анісімов, Густафссон), 4:4 – 46 Пастрняк (Неш, Маршанд), 5:4 – 48 Джіонта (Гжельчик, Дебраск), 6:4 – 49 Неш (Маршанд, Крюг), 7:4 – 59 Куралі (Хара, Шаллер). Колорадо – Арізона– 5:2 (3:1, 0:1, 2:0) Шайби: 1:0 – 1 Комо (Седерберг), 2:0 – 2 Беррі (Рантанен, Маккіннон), 2:1 – 2 Дворак (Арчибальд, Панік), 3:1 – 4 Седерберг (Комо), 3:2 – 35 Панік (Річардсон), 4:2 – 50 Джост (Рантанен, Беррі), 5:2 – 52 Рантанен (Ворсофскі, Маккіннон) Лос-Анджелес – Сент-Луїс– 2:7 (0:2, 1:2, 1:3) Шайби: 0:1 – 3 Бортуццо (Томпсон, Барбашев), 0:2 – 8 Парайко (Яшкін, Берглунд), 1:2 – 33 Дауті (Маззін, Копітар), 1:3 – 37 Пьєтранжело (Шварц, Бродзяк), 1:4 – 39 Барбашов (Пьєтранжело, Соботка), 1:5 – 40 Бродзяк (Торбьорн, Стеєн), 1:6 – 40 Тарасенко (Шварц), 1:7 – 52 Шварц (Данн, Тарасенко), 2:7 – 59 Браун (Копітар, Картер) Сан-Хосе – Вашингтон– 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Шайби: 0:1 – 38 Бекстрем (Карлсон, Конноллі), 0:2 – 58 Еллер (Нісканен, Орлов) Флорида – Рейнджерс – 4:3 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0) Шайби: 1:0 – 19 Юбердо (Йєндл, Трочек), 2:0 – 28 Ватрано (Юбердо, Трочек), 2:1 – 33 Зукарелло-Асен (Спунер, Піонк), 2:2 – 40 Зибанежад (Крайдер, Фаст), 3:2 – 41 Макгінн (Макканн, Петрович), 3:3 – 47 Гейс (Спунер, Гілмор) Торонто – Піттсбург– 5:2 (2:0, 2:0, 1:2) Шайби: 1:0 – 9 Капанен (Ліво, Бозак), 2:0 – 19 Кадрі (Комаров, Райллі), 3:0 – 31 Кадрі (Райллі, Марнер), 4:0 – 38 Марнер (Райллі), 4:1 – 56 Кросбі (Руедел, Гюнцель), 4:2 – 57 Хернквіст (Летанг, Малкін), 5:2 – 59 Марло (Хейнсі) Нешвілл – Нью-Джерсі – 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0) Шайби: 1:0 – 1 Екхольм, 1:1 – 7 Ватанен (Бутчер, Вуд), 1:2 – 31 Бойл (Маруна, Сиверсон), 2:2 – 58 Джохансен (Йосі, Елліс) Едмонтон – Міннесота– 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) Шайби: 1:0 – 29 Макдевід (Нюджент-Хопкінс), 2:0 – 32 Макдевід (Секера), 2:1 – 49 Койл (Олофссон, Енніс), 3:1 – 56 Драйзайтль (Бір), 4:1 – 57 Нюджент-Хопкінс (Ларссон, Макдевід)

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