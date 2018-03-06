"Торонто" програв вчетверте поспіль, "Баффало" здобув третю перемогу в чотирьох матчах НХЛ

Очний матч суперників завершився з рахунком 5:3 на користь "Сейбрз".

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі в центральному матчі дня "Баффало" обіграв "Торонто" і здобув третю поспіль перемогу в чотирьох матчах регулярного чемпіонату.

У той же час, "Торонто" програв в четвертий раз поспіль, повідомляє офіційний сайт ліги.

Відразу чотири гравці у "Сэйбрз" забили по голу і зробили з передачі, а воротар Чед Джонсон відбив 38 кидків. У "Ліфс" дублем відзначився Лео Комаров, а воротар Фредерік Андерсен відбив 19 кидків.

Читайте також"Вашингтон" обіграв "Торонто" у матчі під відкритим небом і переконливо виграв Стадіонну серію НХЛУ боротьбі за друге місце Атлантичного дивізіону "Торонто" на три очки відстає від "Бостона", який провів на п'ять ігор менше.

"Ми контролювали хід гри, володіли шайбою, але коли вони кидали, шайба щось зачіпала і влітала у ворота, а ми нічого не могли з цим вдіяти, - сказав тренер "Мейпл Ліфс" Майк Бебкок. - У кінцівці ми не змогли натиснути, оскільки суперник грав з більшою самовіддачею".

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

5 березня.

Баффало – Торонто– 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 1 Райнхарт (Окпосо, Ристолайнен), 2:0 – 3 Поминвилл (Ларссон, Ристолайнен), 2:1 – 19 Комарів (Марло, Ст. Нюландер), 2:2 – 30 Комарів (Зайцев, Мартін), 3:2 – 33 Гиргенсонс (О'райллі, Райнхарт), 4:2 – 35 О'райллі, 5:2 – 49 Ларссон (Нолан, Поминвилл), 5:3 – 57 Марнер (Райллі, Керрік)

Піттсбург – Калгарі – 4:3 ОТ (2:2, 1:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 2 Руэдел (Кессел), 2:0 – 3 Малкін, 2:1 – 6 Джиордано (Стэйджан, Брауера), 2:2 – 10 Баклунд (Хэмоник, Фролік), 3:2 – 37 Летанг (Хагелін, Малкін), 3:3 – 39 Брауера (Годро Броді), 4:3 – 62 Шульц (Малкін, Кессел)

Даллас – Оттава – 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 4 Сегін (Клингберг, Радулов), 1:1 – 39 Хоффман (Дюшен, Стоун), 1:2 – 46 Дюшен (Боровецки, Карлссон), 2:2 – 58 Сегін (Хем'юс, Янмарк-Нюлен), 2:3 – 62 Карлссон (Сісі)

Едмонтон – Арізона – 4:3 ОТ (3:1, 0:0, 0:2)

Шайби: 0:1 – 3 Демерс (Степан, Екман-Ларссон), 1:1 – 8 Хайра (Строум), 2:1 – 13 Лучич (Беннінг, Драйзайтль), 3:1 – 17 Пулюярви (Нюджент-Хопкінс), 3:2 – 51 Дворак (Ядра), 3:3 – 55 Ялмарссон, 4:3 – 60 Клефбом (Драйзайтль, Макдэвид)

Ванкувер – Айлендерс – 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1)

Шайби: 0:1 – 9 Бейлі (Ледді,), 0:2 – 22 Таварес (Барзэл, Хікі), 1:2 – 34 Лайпсик (Хорват, Віртанен), 2:2 – 35 Арчибальд, 3:2 – 50 Віртанен (Лайпсик), 3:3 – 58 Еберле (Барзэл, Таварес), 4:3 – 62 Лайпсик