УХЛ презентувала чемпіонський кубок України з хокею

Трофей представили екс-гравець збірної України Сергій Варламов і володар Кубка Стенлі-2006 Антон Бабчук.

У суботу в Києві пройшла урочиста презентація чемпіонського кубка України з хокею. Головний хокейний приз сезону 2017/2018 представив виконавчий директор Української хокейної ліги, екс-гравець збірної України Сергій Варламов, а також володар Кубка Стенлі 2006 року в складі «Кароліни» Антон Бабчук.

Про це повідомив офіційний сайт УХЛ.

Після презентації кубка, яка проходила в одному зі столичних ТЦ всі бажаючі могли зробити фото і взяти автографи у легендарних українських хокеїстів, а також сфотографуватися на згадку з головним трофеєм українського хокею. Також у ході заходу серед уболівальників був проведений майстер-клас, а потім і імпровізований турнір з настільного хокею.

Читайте такожУкраїнська хокейна ліга представила офіційний логотип плей-офф турніруВ кінці заходу комерційний директор УХЛ Олексій Брага розповів про цілі та досягнення Ліги в цьому сезоні:

"Подібні заходи дуже важливі для популяризації хокею в цілому. Мета Української хокейної ліги – розвивати і всіляко підтримувати цей вид спорту, давати йому поштовх для подальшого зростання. І лише заручившись підтримкою спонсорів, партнерів і, звичайно ж, наших уболівальників, можна досягати високих результатів".

Як повідомляв УНІАН, український хокейний сезон вийшов на фінішну пряму - розпочалися матчі плей-офф УХЛ.