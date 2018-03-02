"Динамо" і "Галицькі леви" зіграли внічию в першому матчі 1/4 фіналу плей-офф УХЛ

У суботу перший чвертьфінальний матч проведуть "Кременчук" і "Вовки".

Матч між МХК «Динамо» і «Галицькими Левами» у Харкові в п'ятницю відкрив етап плей-офф Української хокейної ліги. Команди провели між собою перший поєдинок 1/4 фіналу УХЛ. Зазначимо, що на даній стадії дуелі між суперниками складаються з двох ігор.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Свій намір вирвати перемогу харків'яни на правах господарів показали з перших хвилин зустрічі, і вже на третій хвилині матчу кращий бомбардир поточного чемпіонату Володимир Чердак в більшості відкрив рахунок, закинувши першу шайбу в плей-офф цього сезону. Подвоїли рахунок на табло динамівці за 10 хвилин – Микита Олійник в меншості реалізував вихід один на один з голкіпером Владиславом Вязововим.

Під кінець другого періоду гостям вдалося повернути інтригу – син головного тренера Михайло Чіканцев-молодший закинув першу шайбу «Левів» в історії УХЛ в плей-офф, відквитавши таким чином одну з двох пропущених шайб.

Читайте такожУкраїнська хокейна ліга представила офіційний логотип плей-офф турніруТретій період стартував на швидкостях – «Галицькі Леви» відчайдушно намагалися зрівняти рахунок, а динамівці намагалися втримати свою перевагу. І все ж за 10 хвилин до кінця матчу Микита Муртищев зробив цифри на табло 2:2. До кінця поєдинку рахунок так і протримався рівним.

Зазначимо, що за нічийного рахунку в окремому матчі чвертьфінальної стадії плей-офф овертайм або серія післяматчевих булітів не проводяться. У разі нічийного результату за сумою двох матчів чвертьфіналу команди гратимуть 20-хвилинні овертайми до визначення переможця протистояння.

Другий матч свого чвертьфінального протистояння команди проведуть 5 березня в 19:30.

МХК «Динамо» – «Галицькі Леви» 2:2 (2:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 1:0 Чердак - більш., 02:11. 2:0 Олійник - менш., 15:22. 2:1 Чіканцев (Муртищев), 33:31. 2:2 Муртищев (Чіканцев - більш), 50:27.

МХК «Динамо»: Гурко (Гаврилов); Хохлов - Піддубний, Бабчук - Друбецькой, Гребьонкін - Ступницький, Шматько; Чердак - Халін - Олійник, Сиротенко - Максименко - Колядинський, Скребела - Лісін - Гайдамака, Семененко - Праведний - Куликов.

«Галицькі Леви»: Вязовов (Дорош); Середа - Боєвих, Сірченко - Сисак, Порупа - Тонковид, Ратушний; Кізло - Дворник - Генералов, Олексійчук - Муртищев - Арабов, Чіканцев - Панченко - Абаджян, Попережай.

У суботу чвертьфінал плей-офф для себе відкриють «Кременчук» і «Вовки».