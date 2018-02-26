"Едмонтон" обіграв "Анахайм" у серії буллітів, "Рейнджерс" поступився "Детройту" в НХЛ

"Міннесота" переграла "Сан-Хосе".

Напередодні відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату НХЛ. "Анахайм" поступився "Едмонтону" в серії булітів (основний час - 5:5). "Рейнджерс" програв "Детройту" в овертаймі. Нешвілл – Сент-Луїс– 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) Шайби: 1:0 – 4 Сиссонс (Йосі, Терріс), 2:0 – 14 Фіала (Сміт), 3:0 – 21 Хартнелл (Елліс, Йернкрук), 4:0 – 33 Уотсон (Джохансен) Баффало – Бостон– 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) Шайби: 1:0 – 14 Пуліо (Баптист, Антіпін), 2:0 – 16 Окпосо (Родрігес, О'Райллі), 2:1 – 23 Макевой (Маршанд, Пастрняк), 3:1 – 27 Родрігес (Ристолайнен, Райнхарт), 4:1 – 43 Сканделла (Антіпиі, Помінвілл) Рейнджерс – Детройт – 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) Шайби: 0:1 – 19 Атанасіу (Ларкін, Дженсен), 0:2 – 24 Хелм, 1:2 – 27 Міллер (Деанджело, Спунер), 2:2 – 51 Фаст (Гейс, Спунер), 2:3 – 64 Дейлі (Татар, Нільсен) Міннесота – Сан-Хосе – 3:2 ВІД (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) Шайби: 0:1 – 14 Райан (Гудроу, Хансен), 0:2 – 22 Тірні (Лабанк), 1:2 – 39 Каллен (Фоліньо, Сперджен), 2:2 – 55 Е. Стаал (Цукер, Сутер), 3:2 – 64 Сперджен (Цукер) Анахайм – Едмонтон – 5:6 Б (1:2, 1:1, 3:2, 0:0) Шайби: 0:1 – 1 Драйзайтль (Гецлаф, Фаулер, Каммаллері), 1:1 – 1 Ракелль (Гецлаф, Фаулер, Каммаллері), 1:2 – 12 Слепишев (Каммаллері, Макдевід), 2:2 – 21 Хенрік (Гецлаф, Монтур), 2:3 – 28 Строум (Монтойя, Драйзайтль), 2:4 – 42 Строум (Макдевід, Пулюярві), 3:4 – 54 Гецлаф (Ліндхольм, Перрі), 3:5 – 55 Пакаринен (Лучич, Макдевід), 4:5 – 59 Ракелль (Перрі, Гецлаф), 5:5 – 59 Ракелль (Грант, Перрі) Аризона – Ванкувер 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) Шайби: 0:1 – 2 Д. Седін (Х. Седін, Пуліо), 1:1 – 49 Голігоскі (Перліні, Степан), 1:2 – 51 Д. Седін (Босер), 1:3 – 54 Арчибальд (Стечер, Саттер)

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