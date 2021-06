О 10:30 продовжаться перемовини з УЄФА.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що УАФ розгляне можливість надання гаслам "Слава Україні" і "Героям Слава" статусу офіційних футбольних символів України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Це питання обговорять на он-лайн засіданні Виконкому УАФ 11 червня.

"Футбольні символи України, давно визнані усіма нашими вболівальникам і футбольною спільнотою загалом, мають бути захищені і увіковічені в футбольній традиції нашої держави", - написав Павелко.

Також члени Виконкому розглянуть можливість затвердження малого і великого герба національних збірних України із зображенням карти України.

"Насправді, намагаючись прибрати з футболок наших гравців два надрукованих всередині слова, наші "друзі" сприяли тому, що сьогодні усі міжнародні ЗМІ і соціальні мережі рясніють написами: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!" - підкреслив він.

Форма України на Євро-2020

Автор: Людмила Жерновська