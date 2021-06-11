Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що УАФ розгляне можливість надання гаслам "Слава Україні" і "Героям Слава" статусу офіційних футбольних символів України.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Це питання обговорять на он-лайн засіданні Виконкому УАФ 11 червня.
"Футбольні символи України, давно визнані усіма нашими вболівальникам і футбольною спільнотою загалом, мають бути захищені і увіковічені в футбольній традиції нашої держави", - написав Павелко.
Читайте також"Герої не вмирають": відомий тенісист засудив дії УЄФА щодо форми збірної УкраїниТакож члени Виконкому розглянуть можливість затвердження малого і великого герба національних збірних України із зображенням карти України.
"Насправді, намагаючись прибрати з футболок наших гравців два надрукованих всередині слова, наші "друзі" сприяли тому, що сьогодні усі міжнародні ЗМІ і соціальні мережі рясніють написами: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!" - підкреслив він.
Форма України на Євро-2020
- 6 червня стало відомо, у якій формі збірна України виступатиме на Євро-2020. Форма представлена в трьох кольорах: жовтому, синьому і білому.
- Особливістю є те, що на ній нанесено контур карти України. Ззаду під коміром нанесено напис "Слава Україні!", а на внутрішній стороні - "Героям слава!".
- Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищєв закликав УЄФА заборонити збірній України виступати на Євро-2020 у новій формі з Кримом. А екс-боксер Микола Валуєв заявив: "Це спроба політизувати спорт, це негарно". Також з'явилася реакція російського МЗС.
- Однак УЄФА затвердив нову форму української збірної для виступу на Євро-2020.
- Легенда "Динамо" Віктор Леоненко осоромився своїм висловлюванням про форму збірної, але потім вибачився.
- Головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловився про реакцію росіян на форму української команди.
- Російський футбольний союз тим часом звернувся в УЄФА через форму збірної України.
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