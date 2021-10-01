Артем Мілевський зазначив, що футболісти залишають здоров'я на полі.

Екс-футболіст "Динамо" Київ і збірної України Артем Мілевський висловив свою думку про зарплати футболістів.

В інтерв'ю YouTube-каналу "Ходят слухи" Мілевський заявив, що не вважає зарплату футболістів занадто високою:

"Ні, не вважаю занадто високою. Всім, хто так говорить, я кажу - просто приїдьте зі мною потренуйтеся тиждень, побудьте з нами, і ви просто не виживете. Скажете: "Я здаюся, я нічого не хочу", і все. Це просто нереальні навантаження. Звичайні люди цього не розуміють і не зрозуміють".

Мілевський додав, що футболісти віддають здоров'я на футбольному полі.

"Скрізь в Європі футболісти отримують великі гроші. Напевно, наші люди просто вважають, що ми погані футболісти, не вміємо грати. У нас люди все знають, як що робити: як у футбол грати, співати, готувати...", - також зазначив екс-футболіст.

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Коментуючи покупку "Феррарі", Мілевський сказав:

"Я заробляв гроші своєю працею на футбольному полі. У мене досі коліна болять, травми... Чого тільки не було. Вважаю, що я можу витратити гроші на "Феррарі". Люди, напевно, цього не розуміли та заздрили".

Нагадаємо, нещодавно Мілевський оголосив про завершення кар'єри футболіста.

Артем Мілевський: кар'єра і досягнення

Артем Мілевський найбільш відомий за виступами у складі київського "Динамо" (228 матчів, 81 гол, 54 асисти) і збірної України (50 матчів, 8 голів і 4 асисти).

За кордоном Мілевський виступав за "Газіантепспор", "Хайдук", "Спліт", "Конкордію", "Тосно", "Кішварду" і "Динамо-Брест".

У грудні 2020-го Мілевський повернувся в Україну, підписавши контракт з "Минаєм". Цей клуб став останнім у його кар'єрі.

З київським "Динамо" форвард тричі став чемпіоном України, чотири рази виграв Кубок України, а також три рази - Суперкубок. З "Динамо-Брест" Мілевський став чемпіоном Білорусі в 2019 році, володарем Кубка Білорусі-2018 і тричі володарем Суперкубка країни. Зі збірною України він дійшов до чвертьфіналу ЧС-2006.

Мілевський запам'ятався вболівальникам не тільки своєю грою, але також і різними скандалами за межами поля.

Автор: Антон Дудар