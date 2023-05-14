Джокович виступив проти пропозиції відсторонити російських спортсменів від міжнародних змагань.

Відомий футболіст Роман Зозуля розкритикував Андрія Шевченка за те, що той мило спілкувався з сербським тенісистом Новаком Джоковичем на матчі півфіналу ЛЧ Мілан - Інтер.

Шевченко та Джокович давно товаришують, а 10 травня разом відвідали поєдинок Ліги чемпіонів, де грав екс-клуб української легенди. Зозулю обурило те, що Шевченко показово "братався" з Джоковичем, який відомий своїми проросійськими поглядами.

"Якщо тебе запрошують на футбол, а поряд сидить спортсмен з відвертими проросійськими поглядами, то ти апріорі не можеш тулитися до нього з блаженним видом. Притомний українець із цим лай*ом поруч на одному гектарі не сяде. То чому там сидить наша національна гордість?! Чи знав Андрій Шевченко, що сидить поруч із сербським тенісистом Новаком Джоковичем? Чи знав Андрій Шевченко, що серб та його батько, як би це сказати лагідніше - активні русофіли? Чи знав Андрій Шевченко, що Новак Джокович за повернення спортсменів з РФ та РБ в спорт? Очевидно, що знав", - написав Зозуля у Фейсбук.

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Також Зозуля звинуватив Шевченка у "ситуативному патріотизмі" та нагадав про зв'язки легенди футболу з олігархом Романом Абрамовичем.

Додамо, що Джокович виступив проти пропозиції відсторонити російських спортсменів від міжнародних змагань. А батько Новака потрапляв у скандал, коли публічно веселився у компанії "Z-патріотів".

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