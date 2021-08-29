Вінгер Зорі Артем Громов зіграє проти свого екс-клубу - Ворскли / фото ФК Зоря
У рамках 6-го туру чемпіонату України луганська "Зоря" прийматиме полтавську "Ворсклу". Команди зіграють на "Славутич-Арені" в Запоріжжі.
Початок гри - о 19:30.
"Ворскла" набрала 11 очок і посідає п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ. У "Зорі" - 7 очок і сьома позиція. В минулому сезоні у першому колі команди розписали нульову нічию, а в матчі другого кола "Ворскла" перемогла луганчан з рахунком 4:2.
Обслуговувати поєдинок буде арбітр Микола Балакін.
До вашої уваги відео трансляція матчу від УНІАН ТБ