Луганський та полтавський клуби зустрінуться в центральному матчі туру.

У рамках 6-го туру чемпіонату України луганська "Зоря" прийматиме полтавську "Ворсклу". Команди зіграють на "Славутич-Арені" в Запоріжжі.

Початок гри - о 19:30.

"Ворскла" набрала 11 очок і посідає п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ. У "Зорі" - 7 очок і сьома позиція. В минулому сезоні у першому колі команди розписали нульову нічию, а в матчі другого кола "Ворскла" перемогла луганчан з рахунком 4:2.

Обслуговувати поєдинок буде арбітр Микола Балакін.

До вашої уваги відео трансляція матчу від УНІАН ТБ

Автор: Артем Будрін