Рух - Львів / фото УПЛ

Відбулися заключні матчі шостого туру Української Прем'єр-ліги. "Зоря" та "Рух" здобули домашні перемоги з мінімальним рахунком.

Луганська команда приймала полтавську "Ворсклу" та забила єдиний і переможний гол в другому таймі. Спрацювала заміна Віктора Скрипника: 19-річний ганець Реймонд Овусу Фрімпонг за 10 хвилин до кінця гри вразив ворота Дмитра Різника.

"Зоря" - "Ворскла" - 1:0

Гол: Фрімпонг, 83

"Зоря": Мацапура, Вернидуб, Імереков, Жуніньо, Назарина, Громов (Шахаб, 60), Кочергін, Булеца, Кабаєв (Фрімпонг, 79), Гладкий (Аллах'яр, 60)

"Ворскла": Різник, Чеснаков, Тамм, Бондаренко, Пердута, Якубу (Пуцлін, 46), Челядін, О. Тілль, Скляр (Кушніренко, 82), Кане, Степанюк (Есеола, 70)

Відео доповнюватиметься.

А у львівському дербі "Рух" обіграв "Львів", котрий звільнив нещодавно тренера.

"Рух" - "Львів" - 1:0

Гол: Ренанн (66, автогол)

"Рух": Паньків, Карасюк, Федорчук (Лях, 90+4), Притула (Кухарук, 86), Климчук (Сич, 90+4), Білий, Гагун, Борячук (Карабін, 86), Кузик (Бойчук, 56), Мисик, Мартинюк

"Львів": Ільющенков, Романчук (Крушинський, 81), Махмутович, Якимець, Політило, Брікнер (Альваро, 69), Бусько, Ернест, Чир'як (Довгий, 69), Нич (Ренанн, 59), Грисьо (Семенів, 59)

Видалення: Карабін, 90+5 ("Рух")

Відео переможного голу "Руху".

Українська Прем'єр-ліга: 6-й тур

Автор: Артем Будрін