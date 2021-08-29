Відбулися заключні матчі шостого туру Української Прем'єр-ліги. "Зоря" та "Рух" здобули домашні перемоги з мінімальним рахунком.
Луганська команда приймала полтавську "Ворсклу" та забила єдиний і переможний гол в другому таймі. Спрацювала заміна Віктора Скрипника: 19-річний ганець Реймонд Овусу Фрімпонг за 10 хвилин до кінця гри вразив ворота Дмитра Різника.
"Зоря" - "Ворскла" - 1:0
Гол: Фрімпонг, 83
"Зоря": Мацапура, Вернидуб, Імереков, Жуніньо, Назарина, Громов (Шахаб, 60), Кочергін, Булеца, Кабаєв (Фрімпонг, 79), Гладкий (Аллах'яр, 60)
"Ворскла": Різник, Чеснаков, Тамм, Бондаренко, Пердута, Якубу (Пуцлін, 46), Челядін, О. Тілль, Скляр (Кушніренко, 82), Кане, Степанюк (Есеола, 70)
Відео доповнюватиметься.
А у львівському дербі "Рух" обіграв "Львів", котрий звільнив нещодавно тренера.
"Рух" - "Львів" - 1:0
Гол: Ренанн (66, автогол)
"Рух": Паньків, Карасюк, Федорчук (Лях, 90+4), Притула (Кухарук, 86), Климчук (Сич, 90+4), Білий, Гагун, Борячук (Карабін, 86), Кузик (Бойчук, 56), Мисик, Мартинюк
"Львів": Ільющенков, Романчук (Крушинський, 81), Махмутович, Якимець, Політило, Брікнер (Альваро, 69), Бусько, Ернест, Чир'як (Довгий, 69), Нич (Ренанн, 59), Грисьо (Семенів, 59)
Видалення: Карабін, 90+5 ("Рух")
Відео переможного голу "Руху".
Українська Прем'єр-ліга: 6-й тур
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