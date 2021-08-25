Команди зіграють на Славутич-Арені / фото ФК Зоря
26 серпня луганська "Зоря" проведе матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи проти австрійського "Рапіда". Команди зіграють у Запоріжжі.
На сайті УНІАН буде доступна онлайн-трансляція матчу Зоря - Рапід.
Зоря - Рапід: де дивитися матч
Пряму трансляцію матчу можна буде подивитися на телеканалі УНІАН ТБ.
Також трансляція буде доступна на YouTube-каналі FootballHub.
Початок зустрічі - о 19.30.
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Зоря - Рапід: перед матчем
- Перша зустріч команд відбулася у Відні і завершилася перемогою "Рапіда" з рахунком 3:0.
- Переможець протистояння отримає путівку в груповий етап Ліги Європи, а той, хто програє, відправиться в груповий етап Ліги конференцій.
- Між матчами Ліги Європи "Зоря" в УПЛ обіграла "Маріуполь" з рахунком 4:3, а "Рапід" у своєму чемпіонаті розгромив "Рід" (3:0).
- Головним арбітром матчу "Зоря" - "Рапід" призначений румунський рефері Іштван Ковач.