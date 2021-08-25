Зоря - Рапід: де дивитися матч Ліги Європи

Луганський клуб проведе матч-відповідь вирішального раунду кваліфікації.

26 серпня луганська "Зоря" проведе матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи проти австрійського "Рапіда". Команди зіграють у Запоріжжі. На сайті УНІАН буде доступна онлайн-трансляція матчу Зоря - Рапід. Зоря - Рапід: де дивитися матч Пряму трансляцію матчу можна буде подивитися на телеканалі УНІАН ТБ. Також трансляція буде доступна на YouTube-каналі FootballHub. Початок зустрічі - о 19.30. Читайте такожЗоря - Рапід: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи Зоря - Рапід: перед матчем Перша зустріч команд відбулася у Відні і завершилася перемогою "Рапіда" з рахунком 3:0.

Переможець протистояння отримає путівку в груповий етап Ліги Європи, а той, хто програє, відправиться в груповий етап Ліги конференцій.

Між матчами Ліги Європи "Зоря" в УПЛ обіграла "Маріуполь" з рахунком 4:3, а "Рапід" у своєму чемпіонаті розгромив "Рід" (3:0).

Головним арбітром матчу "Зоря" - "Рапід" призначений румунський рефері Іштван Ковач. Автор: Антон Дудар

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