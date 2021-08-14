Луганська команда спробує здобути другу перемогу в сезоні.

Луганська "Зоря" 14 серпня зіграє поєдинок 4-го туру УПЛ проти "Минаю". Матч відбудеться в Запоріжжі на "Славутич Арені". Стартовий свисток пролунає о 19:30.

"Зоря" не дуже впевнено стартувала в новому чемпіонаті - у трьох матчах УПЛ в цьому сезоні луганчани набрали три залікових пункти й поки займають дев'яте місце. "Минай" розташувався одразу по-сусідству - на 10-й сходинці. Закарпатський клуб має в активі теж три очки, але на одну гру менше.

У минулому сезоні "Зоря" не відчула проблем у матчах з "Минаєм" - підопічні Віктора Скрипника двічі обіграли суперника: 1:0 і 3:0.

Трансляція матчу на УНІАН ТВ до вашої уваги.

Також до вашої уваги трансляція поєдинку від ПРОФУТБОЛ Digital.

Автор: Артем Будрін