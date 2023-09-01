Україна буде представлена однією командою в цьому турнірі.

Луганська "Зоря" дізналася суперників по груповому етапу Ліги конференцій сезону 2023/24.

Україна буде представлена однією командою в цьому турнірі, "Зоря" з третього кошика потрапила в групу до бельгійського "Гента", ізраїльського "Маккабі Тель-Авів" та ісландського "Брєйдабліка".

Група А: "Лілль", "Слован" Братислава, "Олімпія" Любляна, "Клаксвік"

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Група B: "Гент", "Маккабі" Тель-Авів, "Зоря", "Брайдеблік"

Група C: "Динамо" (Загреб), "Вікторія" Плзень, "Астана", "Балкані"

Група D: "Брюгге", "Буде-Глімт", "Бешикташ", "Лугано"

Група E: АЗ, "Астон Вілла", "Легія", "Зриньські"

Група F: "Ференцварош", "Фіорентина", "Генк", "Чукарічкі"

Група G: "Айнтрахт", ПАОК, "Хельсінкі", "Абердін"

Група H: "Фенербахче", "Лудогорець", "Спартак" Трнава, "Норшеллан"

Нагадаємо, що "Зоря" у кваліфікації Ліги Європи не змогла подолати празьку "Славію" і спустилася у Лігу конференцій.

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