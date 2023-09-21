Домашній поєдинок Ліги конференцій український клуб вимушено зіграє в Польщі.

У четвер, 21 вересня, відбудеться поєдинок першого туру групового турніру Ліги конференцій УЄФА, в якому луганська "Зоря" зустрінеться з бельгійським "Гентом".

Гра пройде на "Арені Люблін" у Польщі.

Головним арбітром зустрічі призначений італієць Даніеле Кіффі. Допомагати йому будуть - Давіде Імперіале і Марко Бресмес. Четвертий рефері - Лівіо Марінеллі. Спостерігати за грою на VAR буде Паоло Валері.

Відео дня

"Зоря" свій попередній матч зіграла в рамках УПЛ 15 вересня проти "Металіста 1925". Гра завершилася перемогою харківського клубу з рахунком 2:1. В останніх п'яти іграх луганчанам вдалося здобути тільки одну перемогу - проти "Славії" в матчі-відповіді кваліфікації Ліги Європи. Двічі "Зоря" програла, ще дві гри завершилися внічию.

У турнірній таблиці УПЛ підопічні Валерія Кривенцова йдуть на 13-й позиції, маючи в своєму активі 5 очок.

"Гент" знаходиться в кращій ігровій формі. Футболісти бельгійського клубу не програли жодної гри в останніх п'яти зустрічах, здобувши три перемоги і двічі зігравши внічию. У турнірній таблиці бельгійської першості команда посідає перше місце з 14 балами в активі.

Зоря - Гент: прогноз

Фаворитом цього протистояння є бельгійський клуб. Ставки на перемогу "Гента" приймаються з коефіцієнтом 1,44. Перемога "Зорі" оцінена коефіцієнтом 6,90. Нічия - 4,80.

Найбільш вірогідним результатом цієї зустрічі, на думку експертів, є перемога "Гента" з рахунком 2:0. Ставки на такий результат приймаються з коефіцієнтом 7,30.

Зоря - Гент: трансляція

Протистояння "Зорі" і "Гента" в прямому ефірі на території України покаже медіасервіс MEGOGO.

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Додамо, що в групі B також виступають ісландський "Брейдаблік" та ізраїльський "Маккабі Тель-Авів".

Вас також можуть зацікавити новини: