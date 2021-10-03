У Запоріжжі пройде зустріч сусідів по турнірній таблиці.

В рамках 10-го туру чемпіонату України в Запоріжжі зустрінуться "Зоря" і "Десна".

Дивіться на УНІАН онлайн відео трансляцію матчу "Зоря" - "Десна".

Початок зустрічі - о 17.00.

До цього поєдинку "Зоря" підійшла на шостому місці в турнірній таблиці УПЛ. У луганчан в активі 17 очок. У "Десни" - 16 очок і сьоме місце.

Раніше один проти одного "Зоря" і "Десна" зустрічалися 20 разів. Луганський клуб виграв 10 матчів, а чернігівці - 6.

Букмекери вважають "Зорю" фаворитом матчу. На перемогу луганчан дається коефіцієнт 2,06, на нічию - 3,50, а на перемогу "Десни" - 3,55.

Зоря - Десна

Відеотрансляція матчу

УНІАН ТБ

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Нагадаємо, в минулому турі УПЛ "Зоря" розгромила" Дніпро-1 "з рахунком 4:0, а "Десна" поступилася "Металісту 1925" (1:2).

Автор: Антон Дудар