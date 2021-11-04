"Зоря" в 4-му турі обіграла в рідних стінах ЦСКА.

У четвер, 4 листопада, в рамках четвертого туру групового раунду Ліги Націй "Зоря" обіграла Болгарський ЦСКА Софія (2:0).

Головний тренер українського клубу Віктор Скрипник у післяматчевому флеш-інтерв'ю Megogo прокоментував тріумф своїх підопічних.

"У тій ситуації, в якій ми опиняємося, граючи в єврокубках – багато хворих, багато травмованих, тому багато футболістів грає не на своїх позиціях.

Читайте такожУЄФА назвавши найкращий гол 4-го туру Ліги чемпіонів (відео)На перший план вийшла боротьба, десь свідомо віддали ініціативу, потрібно було терпіти, стоїмо на "нуль" і очікуємо свій шанс.

Не перестаю дивуватися своїм гравцям. Ми задоволені результатом. Сподіваюся, найближчим часом багато гравців відновляться і повернуться в стрій", - сказав Скрипник.

Зоря - ЦСКА: підсумки матчу

Це була четверта зустріч команд в офіційних матчах: "Зоря" виграла тричі, один матч завершився внічию.

Після чотирьох турів "Зоря" набрала 6 очок і займає в групі С третє місце. У ЦСКА - 1 бал і останній рядок. Лідирує "Буде-Глімт" (7 очок), на другому місці - "Рома" (6 очок).

У 3-му турі Ліги конференцій "Зоря" В гостях обіграла ЦСКА з рахунком 1:0 завдяки голу Аллахьяра Сайядманеша.

Автор: Володимир Медяник