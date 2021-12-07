"Зоря" спробує взяти реванш у норвежців за поразку в першому колі.

Луганська "Зоря" в заключному 6-му турі групового етапу Ліги конференцій зіграє проти норвезького "Буде-Глімта". Гра пройде в Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена".

Поєдинок пройде 9 грудня о 19:45 за київським часом.

Фаворитом цього протистояння букмекери вважають гостей.

На перемогу "Буде-Глімта" дають коефіцієнт 1.90, на нічию - 3.80, а перемога "Зорі" оцінюється коефіцієнтом 3.76.

На те, що підопічні Віктора Скрипника зможуть не програти, букмекери встановили коефіцієнт 1.92, в той же час, коефіцієнт на те, що не програють гості - 1.27.

Нагадаємо, поєдинок проти "Буде-Глімта" не має ніякого турнірного значення для "Зорі", оскільки луганчани втратили всякі шанси вийти в плей-офф. Для норвежців важливо виграти в цьому поєдинку, щоб зберегти перше місце в групі.

"Зоря" - "Буде-Глімт": перед матчем

"Зоря" має 6 набраних очок у своєму активі і достроково посіла третє місце в групі С.

"Буде-Глімт" з 11 балами йде на першому місці в групі. Друге місце в групі у "Роми" (10 очок, 5 ігор). Хто займе перше місце в групі, той вийде безпосередньо в 1/8 фіналу Ліги конференцій, друге місце потрапить в 1/16 фіналу цього турніру.

У першому колі "Буде-Глімт" виграв у "Зорі" на своєму полі з рахунком 3:1.

Напередодні матчу ЛК "Зоря" в рамках УПЛ здобула мінімальну перемогу над "Інгульцем" з рахунком 1:0. "Буде-Глімт" розійшовся миром з "Бранном" в 29-му турі чемпіонату Норвегії.

Головним арбітром зустрічі призначений поляк Кшиштов Якубік. Його асистенти - Марцін Бонек і Якуб Вінклер. Четвертий суддя - Збігнєв Добринін. На поєдинку не буде присутня система VAR.

Автор: Володимир Медяник