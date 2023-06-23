На турнірне становище "Зорі" це рішення не вплинуло.

"Зоря" дізналася вердикт щодо скандального матчу 30-го туру української Прем'єр-ліги проти "Миная".

Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, луганському клубу зарахували технічну поразку в цій грі. Рішення вже опубліковано в протоколі матчу.

Нагадаємо, що технічна поразка була зарахована "Зорі" через те, що на заміну в цьому матчі вийшов півзахисник Дмитро Мішньов, якого не було в заявці на гру.

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Варто відзначити, що поєдинок "Зорі" проти "Миная" в 30-му турі УПЛ завершився перемогою луганського клубу з рахунком 3:0.

Таким чином, у луганчан забрали три очки, проте на їх турнірне становище це ніяк не вплинуло. "Зоря" з 64 балами залишилася на третій сходинці. "Минаю", в свою чергу, додали три очки, що дозволило команді обійти в підсумковій турнірній таблиці УПЛ "Чорноморець" і "Колос".

Оновлена турнірна таблиця УПЛ

За підсумками сезону чемпіоном України став донецький "Шахтар". Вилетіли з УПЛ "Металіст", "Львів" і "Інгулець", а на їх місце прийшли "Полісся" (Житомир), "Оболонь" (Київ) і "ЛНЗ" (Черкаси).

Старт нового сезону УПЛ планується 29 липня. У першій частині сезону заплановано проведення 17-ти турів (базова дата 17-го туру - 9 грудня), у другій - 13-ти турів.

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