Примітно, що Андрій Лунін, як і усі його колеги по команді, не прибув на церемонію вручення "Золотого мʼяча".

Голкіпер збірної України з футболу та мадридського "Реала" Андрій Лунін потрапив до трійки найкращих воротарів року. Він посів третє місце у голосуванні за "Трофей Яшина".

Про це повідомляється на сторінці премії "Золотий мʼяч" у соцмережі Х. "Трофей Яшина"отримав чинний чемпіон світу, Еміліано Мартінес. Аргентинець виступає за "Астон Вілла".

Друге місце у списку найкращих воротарів посів іспанський чемпіон Європи Унаї Сімон.

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Топ-5 воротарів сезону виглядає так:

Еміліано Мартінес (Аргентина, "Астон Вілла");

Унаї Сімон (Іспанія, "Атлетік");

Андрій Лунін (Україна, "Реал");

Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ, Італія);

Майк Маньян (Франція, "Мілан").

Примітно, що Андрій Лунін, як і усі його колеги по команді, не прибув на церемонію вручення "Золотого мʼяча". У ЗМІ писали, що клуб вирішив бойкотувати захід, коли дізнався, що головну нагороду отримає не гравець "Реала" Вінісіус.

Зазначимо, що "Реал" визнали найкращим клубом 2024 року. Але за нагородою на сцену ніхто не вийшов.

"Золотий мʼяч": ви могли це пропустити

Раніше УНІАН розповідав, що український футболіст Артем Довбик номінований на "Золотий мʼяч" – головну індивідуальну нагороду у світовому футболі. Він став першим за останні 18 років українців, який потрапив до списку претендентів на цей трофей. Востаннє туди потрапляв Андрій Шевченко, ще у 2006 році. А 20 років тому Шевченко став володарем "Золотого мʼяча".

27-річний нападник "Роми" у сезоні 2023/24 захищав кольори іспанської "Жирони". Там Довбик забив 24 голи в 36 матчах. Також він став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.

За підсумками голосування, нападник став 29-м у списку кращих футболістів світу.

Володарем "Золотого мʼяча" у 2024 році став півзахисник англійського "Манчестер Сіті" та збірної Іспанії Родрі.

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