Чернігівська "Десна" вдома приймала "Інгулець" в рамках третього туру чемпіонату України. До цього матчу команди підходили в полярно різному настрої: "Інгулець" мав у графі очки повний "нуль", а "Десна" ще не втрачала залікових пунктів і була в лідерах турнірної таблиці.
Клуби лише підтвердили свої тенденції. "Інгулець" ніяк не набере перше очко й розташувався на останньому місці, а "Десна" тепер має 9 балів і вирвалася в лідери чемпіонату.
Перемогу над "Інгульцем" чернігівцям приніс Денис Безбородько, котрий вийшов на заміну на заключні 20 хвилин і оформив дубль. Зазначимо, що в минулому турі Безбородько так само вийшов на заміну та приніс "Десні" перемогу над "Маріуполем". "Джокер" Олександра Рябоконя знову спрацював!
"Десна" - "Інгулець" - 2:0
Голи: Безбородько, 86, 90+1
"Десна": Литовка, Картушов, Селін, Завійський, Сафронов, Арвеладзе (Цимбалюк, 69), Домбровський, Гуцуляк (Безбородько, 69), Тотовицький, Калітвінцев, Будківський
"Інгулець": Гальчук, Опанасенко, Ковальов, Салем, Полегенько, Козак (Бартуловіч, 65), Коробенко (Шишка, 28), Запорожець, Шарай, Гопей, Сітало (Коваленко, 65)
Відео огляд другого тайму.
Відео огляд першого тайму.
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