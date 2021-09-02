На рахунку португальського форварда тепер 111 голів за збірну Португалії.

Кріштіану Роналду побив світовий рекорд по голах за збірну, який раніше ділив з іранцем Алі Даеї.

Це сталося в кінцівці матчу кваліфікації ЧС-2022 між збірними Португалії та Ірландії.

На 89-й і 96-й хвилинах Роналду оформив дубль, завдяки якому не тільки приніс перемогу своїй команді (2:1), але і став новим рекордсменом.

Тепер на його рахунку 111 голів за національну збірну. У Даеї - 109 м'ячів.

Відео голів Роналду

Нагадаємо, що в цьому ж матчі Роналду дав ляпаса супернику, але уникнув покарання.

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Кріштіану Роналду: кар'єра в збірній

Кріштіану Роналду провів за збірну Португалії 180 матчів, в яких забив 111 голів.

Він є рекордсменом португальської збірної як за проведеними матчами, так і за забитими голами.

Разом з Португалією Роналду вигравав чемпіонат Європи у 2016 році, ставав срібним призером (у 2004-му) і бронзовим (у 2012-му). Крім того, в 2019 році він виграв Лігу націй УЄФА.

На Євро-2020 Роналду встановив три великих рекорди і увійшов в історію чемпіонатів Європи.

Автор: Антон Дудар