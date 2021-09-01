Португалець після цього епізоду не забив пенальті.

Зірковий нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду став учасником скандального епізоду під час матчу кваліфікації ЧС-2022 проти Ірландії.

На 12-й хвилині у ворота ірландської збірної був призначений пенальті. Роналду підійшов до м'яча, але захисник Ірландії Дара О'Ші штовхнув м'яч, посунувши його в сторону. Португалець у відповідь дав йому ляпаса, після чого ірландець схопився за голову і присів.

За підсумками епізоду арбітр вирішив не показувати картки жодному з гравців.

Роналду в підсумку не забив пенальті, не зумівши переграти воротаря. Він упустив шанс стати рекордсменом по голах за національні збірні. Зараз він ділить цей рекорд з іранцем Алі Даеї (по 109 голів).

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Автор: Антон Дудар