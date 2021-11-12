Україна і Болгарія розписали мирову в контрольному матчі.

У четвер, 11 листопада, національна збірна України зіграла контрольний матч проти збірної Болгарії. Гра завершилася з рахунком 1:1.

Колишній футболіст збірної і донецького "Шахтаря" Олексій Бєлік висловив свою думку щодо результату цього протистояння.

На думку відомого екс-форварда, Україна зіграла прекрасний матч, але погано реалізувала створені моменти біля воріт суперника.

"Це щось неймовірне у виконанні нашої збірної. З такої величезної кількості моментів ми реалізували лише один. Це якесь невезіння. Моментами, мені здавалося, що це навіть не товариська гра, а тренування, на якій Болгарія допомагала відпрацьовувати нам позиційну атаку. У цій грі у нас виходило все, крім того, щоб забити більше голів", - сказав Бєлік в коментарі Футбол 1/2/3.

Читайте також"Голи залишили на Боснію": тренер збірної України прокоментував нічию з БолгарієюНагадаємо, свій наступний матч національна збірна України зіграє 16 листопада проти збірної Боснії і Герцеговини. Це буде заключний поєдинок "синьо-жовтих" в рамках відбору ЧС-2022.

Україна - Болгарія: підсумки матчу

Збірна України в цьому матчі завдала 36 ударів по воротах суперника (14 - у ствір, 15 - мимо, 7 були заблоковані), тоді як Болгарія лише 4.

Історія протистоянь між командами тепер вже налічує 5 зустрічей: тричі перемагала Україна (3:0, 1:0 і 1:0) і двічі була зафіксована нічия (1:1).

22-річний воротар Дмитро Різник дебютував за збірну України.

Збірна України зіграла з болгарами перед поєдинком проти Боснії і Герцеговини (16 листопада). Це буде вирішальний матч для "жовто-синіх" у кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Автор: Володимир Медяник