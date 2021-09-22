Екс-захисник збірної Аргентини Роберто Айала не постраждав.

Екс-футболіст Роберто Айала, який зараз входить до тренерського штабу збірної Аргентини, був пограбований невідомими під дулом пістолетів.

Про це повідомляє mundodeportivo.com.

Інцидент стався в Аргентині. Айяла перебував у своєму авто, коли його атакували троє невідомих. Екс-футболіст проїжджав по одному з кварталів міста Лухан, коли на машину напали. Злочинці почали кидати каміння, щоб зупинити авто.

Коли їм це вдалося, нападники стали погрожувати Айялі пістолетами. Вони забрали у тренера мобільний телефон, а також гроші - близько 5600 євро, які були в Айяли з собою.

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Поліцію на місце злочину викликав свідок, який проходив повз.

48-річний Айяла не постраждав. Він відбувся лише переляком.

Роберто Айала: що про нього відомо

Айяла, який грав на позиції захисника, відомий за своїми виступами за "Наполі", "Мілан", "Валенсію", "Сарагосу", а також аргентинські клуби.

З "Міланом" він вигравав чемпіонат Італії, з "Валенсією" ставав володарем Кубка УЄФА, а також фіналістом Ліги чемпіонів.

За збірну Аргентини він провів 114 матчів, в яких забив 7 голів. Він був капітаном аргентинської команди.

Автор: Антон Дудар