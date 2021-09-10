Ліонель Мессі забив вже 79 м'ячів за збірну Аргентини.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі записав до свого активу хет-трик у поєдинку кваліфікації на ЧС-2022. Феноменальний нападник тричі вразив ворота збірної Болівії.

Таким чином, Мессі побив рекорд Пеле за кількістю голів за південноамериканську збірну. Тепер Мессі має 79 забитих м'ячів у складі Аргентини, а у Пеле - 77 голів за Бразилію. Отож, Мессі - найкращий бомбардир в історії всіх південноамериканських збірних.

Зазначимо, що Пеле досяг такого показника в забитих м'ячах за збірну Бразилії всього за 92 матчі, а у Мессі вже 153 поєдинки за Аргентину.

Аргентина - Болівія 3:0

Голи: Мессі, 14, 65, 89

Варто додати, що після гри з Болівією, футболісти збірної Аргентини продемонстрували Кубок Америки своїм вболівальникам, адже ті через карантинні обмеження не могли відсвяткувати тріумф з командою.

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Автор: Артем Будрін