У жовтні збірна України зіграє два поєдинки в рамках кваліфікації Євро-2024.

У складі збірної України відбулися чергові зміни напередодні матчів кваліфікації Євро-2024.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров довикликав у розташування національної команди захисника "Дніпра-1" Олександра Сватка.

Таким чином, в табір збірної України були викликані 26 футболістів.

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Склад національної збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія)

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва - "Шахтар" Донецьк), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва - "Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Сергій Кривцов ("Інтер Маямі", США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватія), Олександр Сваток ("Дніпро-1")

Півзахисник: Віталій Буяльський ("Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (всі - "Шахтар" Донецьк), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1")

Нападник: Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо" Київ), Назарій Русин ("Сандерленд", Англія)

Додамо, що раніше наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров довикликав у розташування збірної України Олександра Піхальонка та Назарія Русина замість травмованих Віктора Циганкова та Андрія Ярмоленка.

Збірна України розпочне свій збір 8 жовтня у Празі, де 14 жовтня зіграє номінально домашній матч кваліфікації Євро-2024 проти збірної Північної Македонії. 17 жовтня підопічні Сергія Реброва зіграють виїзний поєдинок проти Мальти.

Нагадаємо, в групі C кваліфікації Євро-2024 лідирує збірна Англії, яка набрала 13 очок. Далі йдуть Італія, Україна і Північна Македонія - по 7 очок. Мальта займає останнє місце - 0 очок.

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