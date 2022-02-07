Ніклас Зюле переїде влітку в Дортмунд.

Центральний захисник "Баварії" Ніклас Зюле влітку 2022 року покине мюнхенський клуб і перейде в стан принципового суперника - "Боруссії" Дортмунд.

Про це офіційно повідомила прес-служба "Боруссії".

Зюле на правах вільного агента підпише контракт на чотири роки з "джмелями".

26-річний німець у поточному сезоні зіграв 26 поєдинків за "Баварію" і віддав одну гольову передачу.

— Borussia Dortmund (@BVB) February 7, 2022

ЗМІ зазначають, що Зюле зароблятиме близько 10 млн євро за рік в "Боруссії".

Трансфер гравця "Баварії" до "Боруссії" - явище цікаве, адже як правило футболісти за зворотнім маршрутом їдуть. Зокрема з Дортмунда до Мюнхена свого часу перебралися Роберт Левандовскі, Маріо Гьотце та Матс Хуммельс. Щоправда, останній повернувся врешті-решт в "Боруссію".

Ніклас Зюле: кар'єра