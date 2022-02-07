Центральний захисник "Баварії" Ніклас Зюле влітку 2022 року покине мюнхенський клуб і перейде в стан принципового суперника - "Боруссії" Дортмунд.
Про це офіційно повідомила прес-служба "Боруссії".
Зюле на правах вільного агента підпише контракт на чотири роки з "джмелями".
26-річний німець у поточному сезоні зіграв 26 поєдинків за "Баварію" і віддав одну гольову передачу.
— Borussia Dortmund (@BVB) February 7, 2022
ЗМІ зазначають, що Зюле зароблятиме близько 10 млн євро за рік в "Боруссії".
Трансфер гравця "Баварії" до "Боруссії" - явище цікаве, адже як правило футболісти за зворотнім маршрутом їдуть. Зокрема з Дортмунда до Мюнхена свого часу перебралися Роберт Левандовскі, Маріо Гьотце та Матс Хуммельс. Щоправда, останній повернувся врешті-решт в "Боруссію".
Ніклас Зюле: кар'єра
- Зюле перейшов до "Баварії" у 2017 році з "Хоффенхайму". В Мюнхені Ніклас 4 рази виграв Бундеслігу, а також одного разу Лігу чемпіонів.
- За національну збірну Німеччини Зюле провів 37 матчів та забив один гол.