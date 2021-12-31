Жоау Канселу став жертвою злодіїв.

27-річний захисник "Манчестер Сіті" та збірної Португалії Жоау Канселу був атакований чотирма грабіжниками. Зловмисники проникли в будинок футболіста, коли той проводив час разом зі своєю родиною у власній оселі.

Канселу отримав синець і повідомив про інцидент у своєму Instagram.

"На жаль, сьогодні на мене напали четверо боягузів, які поранили мене і намагалися поранити мою сім'ю. Ось що відбувається, коли чиниш опір. Вони забрали всі мої прикраси і залишили моє обличчя в такому стані", - написав Жоау.

"Я не знаю, як можна бути такими підлими. Найважливіше для мене - це моя сім'я. На щастя, з нею все гаразд. Після стількох перешкод у моєму житті це просто ще одна, яку я подолаю. Міцний та сильний, як завжди", - поділився прикрою звісткою Канселу.

"Манчестер Сіті" вже офіційно відреагував на інцидент:

"Ми шоковані і вражені тим, що Жоау Канселу та його родина стали жертвами пограбування у своєму будинку. Сам Канселу також був поранений. Клуб висловлює підтримку Жоау та його сім'ї. Ми допомагаємо поліції у розслідуванні цієї справи".

Канселу перейшов до "Ман Сіті" влітку 2019 року з "Ювентуса". Він є конкурентом Олександра Зінченка, адже в складі "містян" вони виступають в одному амплуа.

Transfermarkt оцінює Канселу в 60 мільйонів євро.

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