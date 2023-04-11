Нападник "Монако" Віссам Бен-Єддер засуджений за податкове шахрайство.

Нападник "Монако" і збірної Франції Віссам Бен-Єддер отримав покарання за порушення закону.

За даними видання AS, 32-річний футболіст потрапив під санкції за ухилення від сплати податків під час гри за "Севілью".

Повідомляється, що Бен-Єддер не включив у свою декларацію весь дохід, отриманий за 2017 рік. Сума боргу становить 43 тисячі євро.

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Віссам все ж доплатив ці гроші, але на рішення суду це не вплинуло.

Зірковий нападник був засуджений до шести місяців і одного дня ув'язнення. Йому також доведеться заплатити штраф у розмірі понад 133 тисяч євро.

При цьому наголошується, що поки у в'язницю Бен-Єддера не посадять. Суд прийняв "відстрочку тюремного ув'язнення строком на два роки, за умови, що обвинувачений не вчинить повторне злочин протягом періоду призупинення".

Нагадаємо, Віссам Бен-Єддер виступав за "Севілью" з 2016 по 2019 рік. За цей період француз зіграв за іспанський клуб 138 матчів, в яких забив 70 голів і віддав 22 гольових передачі.

У 2019 Віссам перейшов в "Монако". У складі "монегасків" Бен-Єддер зіграв 161 матч, забив 96 голів і віддав 30 результативних передач.

За національну збірну Франції Віссам Бен-Єддер зіграв 19 матчів і забив 3 голи. У 2018 році в складі "Ле Бльо" нападник став переможцем Ліги націй УЄФА.

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