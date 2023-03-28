Переможний гол у матчі прекрасним ударом забив Бенжамен Павар.

У понеділок, 27 березня, відбувся поєдинок другого туру відбору на Євро-2024 з футболу, в якому збірна Франції протистояла Ірландії.

Гра проходила на стадіоні "Авіва" в Дубліні і завершилася перемогою гостей з рахунком 1:0.

Перемогу французам приніс м'яч Бенжамена Павара, який забив феноменальний гол ударом з дальньої дистанції на 50-й хвилині зустрічі.

Відео дня

У кінцівці гри Ірландія могла зрівняти рахунок у грі, проте збірну Франції врятував воротар Майк Меньян, який зробив приголомшливий сейв після удару Коллінза.

Ірландія - Франція - 0:1

Гол: Павар, 50

Відео голу:

Франція здобула другу перемогу в двох стартових матчах відбору на ЧЄ-2024 з футболу і набрала шість очок. В іншому матчі цієї групи в рамках другого туру Нідерланди розгромили Гібралтар (3:0).

Таким чином, після двох турів у групі В на першому місці йде Франція (6 очок), друга позиція за Грецією (3 очки), на третій сходинці Нідерланди (3 очки). У Ірландії та Гібралтару по 0 очок.

Наступні матчі відбору на ЧЄ-2024 збірна Франції зіграє в червні - проти Гібралтару 16 червня і 19 червня з Грецією.

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