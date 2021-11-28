Ерлінг Холанд зачаровує своєю результативністю.

21-річному нападнику дортмундської "Боруссії" Ерлінгу Холанду підкорився неймовірний рекорд.

В протистоянні 13-го туру проти "Вольфсбурга" норвезький голеадор забив свій 50-й м'яч у 50 поєдинках Бундесліги. Він став першим в історії чемпіонату Німеччини, кому знадобилася для такої кількості голів така відносно невелика кількість матчів (рекордно низька).

До того ж Холанд став наймолодшим гравцем Бундесліги, якому вдалося забити 50 голів.

У семи матчах поточного сезону чемпіонату Німеччини Ерлінг забив 10 голів. Його середня результативність - 1,43 гола за гру. Для порівняння: в Роберта Левандовські - 1,08 гола за матч.

Ерлінг Холанд: форвард-вундеркінд

У грудні 2019 року Холанд перейшов до "Боруссії" з "Зальцбурга" і дебютував за дортмундський клуб, забивши 3 голи за 23 хвилини. У перших п'яти матчах у Бундеслізі Холанд забив 8 голів, встановивши рекорд турніру.

У лютому 2020 року Холанд встановив новий рекорд Ліги чемпіонів, швидше за всіх забивши десять м'ячів у турнірі. У сезоні 2020/2021 Холанд встановив ще одне досягнення, забивши найбільше голів у перших десяти матчах у ЛЧ.

30 травня 2019 року Холанд забив 9 голів за молодіжну збірну Норвегії в матчі чемпіонату світу проти Гондурасу.

Перші сто голів у кар'єрі Холанд забив швидше, ніж Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі.

Автор: Артем Будрін