Нападника забрали з поля на ношах.

Бразильський нападник "Парі Сен-Жермен" Неймар отримав страшну травму в матчі чемпіонату Франції проти "Сент-Етьєна".

В одному з ігрових епізодів на 84-й хвилині матчу Неймар випадково наступив на ногу суперника, який грав у підкаті. При цьому бразилець підвернув гомілкостоп - його нога вивернулася неприродним чином.

Неймар не зміг продовжити матч і навіть самостійно покинути поле. Бразилець не стримав сліз, а з поля його забрали на ношах.

ПСЖ поки не повідомляв про ступінь серйозності травми Неймара, але, судячи з усього, зірковий бразилець може вибути на тривалий термін.

У поточному сезоні Неймар забив 3 голи та віддав 3 гольові передачі в 14 матчах за ПСЖ.

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ПСЖ обіграв "Сент-Етьєн" з рахунком 3:1. Голи забивали Анхель Ді Марія і Маркіньос, який оформив дубль.

Ліонель Мессі в цьому матчі віддав відразу три гольові передачі.

У цій зустрічі у складі "Парі Сен-Жермен" дебютував екс-капітан "Реала" Серхіо Рамос.

Після 15 турів ПСЖ впевнено лідирує в турнірній таблиці Ліги 1. Паризький клуб випереджає найближчого переслідувача "Ренн" на 12 очок.

Автор: Антон Дудар