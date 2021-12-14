33-річний аргентинський нападник "Барселони" Серхіо Агуеро завершить кар'єру.
Прес-служба каталонського клубу офіційно повідомила, що 15 грудня о 13:00 відбудеться зустріч Агуеро та президента "Барселони" Жоана Лапорти з мас-медіа. На цьому заході очікується, що футболіст оголосить, що він завершує кар'єру.
Серхіо в жовтні під час матчу Ла Ліги раптово сів на газон і схопився за груди. Його доставили в лікарню, де виявили тахікардію. Повідомлялося, що медики переконали Агуеро повісити бутси на цвях, адже проблеми з серцем серйозні.
Нагадаємо, що аргентинець влітку перейшов до "Барселони", щоб бути ближчим до свого кума Ліонеля Мессі. Проте останній здійснив трансфер до ПСЖ.
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Серхіо Агуеро: досягнення в кар'єрі
- Агуеро найбільш відомий виступами за "Манчестер Сіті". Аргентинець у 2011 році поповнив склад "містян", перейшовши з "Атлетіко".
- У футболці "Ман Сіті" форвард провів 388 поєдинків, забивши 258 голів. Він є найкращим бомбардиром в історії клубу, найкращим бомбардиром в історії АПЛ серед іноземців, а також забив найбільше голів в АПЛ за один клуб.
- З "містянами" він п'ять разів виграв чемпіонат Англії, шість разів - Кубок Ліги, три рази - Суперкубок країни, а також завоював Кубок Англії у 2019 році і дійшов до фіналу Ліги чемпіонів у 2021-му.
- За "Барселону" Серхіо зіграв 5 матчів і забив 1 гол.
- У складі збірної Аргентини Агуеро провів 101 поєдинок і забив 42 голи. Він є володарем Кубка Америки (2021) і чемпіоном Олімпійських ігор (2008).