Олександр Зінченко заробляє 20 тисяч фунтів на тиждень.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко отримує найнижчу зарплату серед усіх гравців першої команди "Манчестер Сіті".

Дані про зарплати гравців "Сіті" в сезоні 2021-2022 опублікувало видання The Sun.

За даними джерела, Зінченко отримує 20 тисяч фунтів на тиждень або 1 мільйон фунтів (1 мільйон 180 тисяч євро) на рік.

Найбільш високооплачуваним гравцем "городян" є Кевін де Брюйне, який заробляє 20,2 мільйона фунтів на рік.

Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

Зінченко перейшов у "Манчестер Сіті" в 2016 році, але спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "городян" дебютував у жовтні 2017 року.

Влітку 2018 року Зінченка намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.

У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.

У складі "Сіті" Зінченко тричі став чемпіоном АПЛ, чотири рази виграв Кубок англійської Ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

У сезоні 2020-2021 Зінченко вийшов з "Ман Сіті" у фінал Ліги чемпіонів, де "городяни" програли "Челсі". При цьому за підсумками обох півфінальних матчів він потрапляв до символічної збірної тижня в ЛЧ, а вболівальники розхвалили українця.

У минулому сезоні на рахунку українця 2 асисти в 32 матчах за "Сіті" у всіх турнірах.

Контракт українського футболіста з "городянами" діє до 2024 року.

Автор: Антон Дудар