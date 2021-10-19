Європейська першість стартує в січні.

Стали відомі суперники збірної України на груповому етапі чемпіонату Європи з футзалу-2022.

За підсумками жеребкування українська збірна потрапила до групи а, де її суперниками будуть чинний чемпіон світу та Європи Португалія, Нідерланди, а також переможець плей-офф між збірними Сербії Білорусі.

Результати жеребкування

Група A: Нідерланди, Португалія, Сербія / Білорусь, Україна

Група B: Казахстан, Італія, Словенія, Фінляндія

Група C: Росія, Хорватія, Польща, Словаччина

Група D: Іспанія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Грузія

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Чемпіонат Європи пройде з 19 січня по 6 лютого.

Збірна України у відборі на Євро-2022 з футзалу: головне

Збірна України вела боротьбу за путівку на чемпіонат Європи в одній групі з командами Хорватії, Данії та Албанії.

Українці розгромили збірну Албанії, а також програли хорватам на виїзді. Потім хорвати перемогли українців ще раз - у Запоріжжі при порожніх трибунах. Після цього Україна двічі розбила Данію в Запоріжжі. У 6-му турі Албанія не приїхала в гості до України.

Україна посіла у своїй відбірковій групі друге місце і потрапила в шістку найкращих команд, що зайняли другі позиції, таким чином, гарантувавши собі місце на Євро-2022.

Автор: Антон Дудар