Один з найкращих футболістів світу офіційно став гравцем "Парі Сен-Жермен".

Французький "Парі Сен-Жермен" провів прес-конференцію, в ході якої представив свого зіркового новачка - Ліонеля Мессі.

Аргентинський нападник відповів на запитання ЗМІ.

Слова Мессі на прес-конференції наводить портал Goal.com.

"Все, що трапилося зі мною минулого тижня, це було важко, але відбувалося швидко. Емоції змінювалися від одного дня до іншого, було дуже багато почуттів. Ніхто не був готовий до цього. Але я дуже радий цьому новому етапу моєї кар'єри і для моєї сім'ї", - заявив Мессі.

"Мій відхід з "Барселони" був для мене дуже важким, але коли я приїхав сюди, я був дуже щасливий. Я отримую задоволення від перебування в Парижі з першої хвилини. І я вдячний клубу за те, що такі непрості переговори стали такими легкими", - сказав нападник.

Аргентинець підкреслив, що тренерський штаб ПСЖ і склад команди багато в чому вплинули на те, що він вибрав саме цей клуб:

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"Я дуже добре знаю тренера Маурісіо Почеттіно. Той факт, що він аргентинець, допоміг мені з самого початку, це було важливим моментом при прийнятті мого рішення".

"Я буду грати з найкращими футболістами світу. Це божевілля. Ми з Неймаром дуже добре один одного знаємо. Я сподіваюся, що ми будемо сильнішими разом один з одним і з нашими партнерами по команді", - також сказав аргентинець.

Мессі зазначив, що ПСЖ готовий виграти Лігу чемпіонів:

"Ця команда готова. Є кілька нових трансферів, але вони вже були близькі до цього і готові. Я приїхав сюди, щоб допомогти. Моя мрія - знову виграти цей трофей, і я думаю, що Париж - найкраще місце для цього".

Також аргентинець відповів на питання про можливу зустріч з "Барселоною" в Лізі чемпіонів:

"Було б дуже здорово повернутися в Барселону. Сподіваюся, це буде можливо з фанатами на стадіоні. Але зіграти в Барселоні в іншій футболці буде дуже дивно. Але це може статися".

Після завершення прес-конференції Мессі позував з футболкою ПСЖ, а також вийшов привітати фанатів.

Ліонель Мессі: трансфер у ПСЖ

У літнє міжсезоння Мессі став вільним агентом. Він планував продовжити контракт з "Барселоною", проте сторонам не вдалося укласти угоду через те, що "Барселона" не вписується в ліміт зарплат згідно з правилами чемпіонату Іспанії.

5 серпня "Барселона" оголосила про відхід Мессі.

10 серпня Мессі підписав контракт з ПСЖ за схемою "2+1".

За неофіційною інформацією, він отримуватиме 35 мільйонів євро на рік.

Автор: Антон Дудар