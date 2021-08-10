Ліонель Мессі перейшов у ПСЖ / фото psg.fr

Зірковий аргентинський нападник Ліонель Мессі, який кілька днів тому покинув "Барселону", підписав контракт з французьким "Парі Сен-Жермен".

10 серпня Мессі з дружиною і синами вилетіли в Париж, де футболіст привітав фанатів, пройшов медогляд, після чого поставив свій підпис під контрактом.

Як повідомив офіційний сайт ПСЖ, угода розрахована на два сезони - до 2023 року - з опцією продовження ще на рік.

Офіційний Twitter ПСЖ опублікував відео з Мессі у формі клубу.

Аргентинець виступатиме за ПСЖ у футболці з №30. Під цим номером він розпочинав кар'єру в "Барселоні".

11 серпня відбудеться прес-конференція, присвячена трансферу Мессі.

"Я з нетерпінням чекаю початку нового етапу своєї кар'єри в Парижі. Клуб і його бачення повністю відповідають моїм амбіціям. Я знаю, наскільки талановиті тут гравці та тренери. Я сповнений рішучості створити разом з ними щось відмінне", - прокоментував трансфер аргентинець.

фото twitter.com/psg_inside

Ліонель Мессі: відхід з "Барселони"

Автор: Антон Дудар