Один з найкращих футболістів світу продовжить кар'єру в Парижі

Зірковий аргентинський нападник Ліонель Мессі, який кілька днів тому покинув "Барселону", підписав контракт з французьким "Парі Сен-Жермен".

10 серпня Мессі з дружиною і синами вилетіли в Париж, де футболіст привітав фанатів, пройшов медогляд, після чого поставив свій підпис під контрактом.

Як повідомив офіційний сайт ПСЖ, угода розрахована на два сезони - до 2023 року - з опцією продовження ще на рік.

Офіційний Twitter ПСЖ опублікував відео з Мессі у формі клубу.

Аргентинець виступатиме за ПСЖ у футболці з №30. Під цим номером він розпочинав кар'єру в "Барселоні".

11 серпня відбудеться прес-конференція, присвячена трансферу Мессі.

"Я з нетерпінням чекаю початку нового етапу своєї кар'єри в Парижі. Клуб і його бачення повністю відповідають моїм амбіціям. Я знаю, наскільки талановиті тут гравці та тренери. Я сповнений рішучості створити разом з ними щось відмінне", - прокоментував трансфер аргентинець.

Ліонель Мессі: відхід з "Барселони"

Після завершення минулого сезону Мессі став вільним агентом. Клуб і гравець прагнули підписати новий контракт, але через те, що "Барселона" не вписується в ліміт зарплат згідно з правилами чемпіонату Іспанії, угода була заблокована.

Президент "Барселони" Жоан Лапорта назвав причини, через які не вдалося підписати новий контракт з Мессі.

Мессі розплакався на своїй прощальній прес-конференції в "Барселоні".

Всього аргентинець зіграв за каталонців 778 матчів, забив 672 голи і віддав 305 гольових передач. Ліонель десять разів виграв з "Барсою" чемпіонат Іспанії, сім разів Кубок і вісім разів Суперкубок Іспанії, чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів, тричі виграв Клубний чемпіонат світу. Мессі - володар шести "Золотих м'ячів".

Автор: Антон Дудар