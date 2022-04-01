Київське "Динамо" отримало спеціальний дозвіл від уряду покинути Україну.

Напередодні стало відомо, що київське "Динамо" отримало спеціальний дозвіл від вищого керівництва нашої держави покинути Україну і в повному складі вирушило до Румунії.

Офіційний сайт "біло-синіх" підтвердив цю інформацію.

Відзначається, що дозвіл покинути Україну "Динамо" отримало, щоб зіграти ряд благодійних матчів в Європі під девізом "Match For Peace! Stop the War!".

Український журналіст Сергій Болотніков критично оцінив цю новину і новину про те, що гендиректор "Шахтаря" Сергій Палкін зараз перебуває у Відні.

"Ну що, я всіх вітаю. "Динамо" і Мінспорту все-таки це зробили, кришка ящика Пандори полетіла, як башня російського танка після зустрічі зі Стугною. Відтепер ми знаємо - футболісти у нас особливі громадяни, яким дозволено набагато більше, ніж усім іншим. А футболісти "Динамо" - взагалі особливіші особливих.

Огидно, що ці люди ще й використовують ЗСУ для своєї втечі. За такою логікою, кожен може відкупитися штукою євро для ЗСУ і покинути країну. Добре, що Суркіс хоча б спростував наміри розпродажу, але я б не поспішав робити висновки, завжди можна знайти варіанти…

Хоча, не "Динамо" єдиним. Прислали мені таке відео, зняте 31 березня у Відні – Палкін і Срна попивають каву в мирній Європі. Інші мої джерела підтвердили, що Палкін поїхав. Кажуть, поїхав у справах, продає легіонерів, через тиждень повинен повернутися. Але цього ніхто, звичайно, не може гарантувати.

Чуваки, краще ви там залишайтеся. Тому що я сумніваюся, що герої, які здобудуть для вас перемогу, захочуть жити в одній країні з "особливими" людьми", - написав Болотников в Facebook.

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну, з 25 лютого в країні введено військовий стан. Всім чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено законом залишати країну під час воєнного стану.

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