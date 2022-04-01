"Динамо" анонсувало низку благодійних матчів з топ-клубами Європи.

Київське "Динамо" у повному складі виїхало за межі України.

Незважаючи на заборону для чоловіків від 18 до 60 років залишати країну під час воєнного стану, "біло-сині" отримали спеціальний дозвіл від вищого керівництва нашої держави заради втілення благодійної місії.

Про це повідомляється на офіційному сайті "біло-синіх".

Повідомляється, що "Динамо" отримало спеціальне дозвіл в повному складі покинути Україну, щоб провести найближчим часом ряд товариських матчів проти європейських клубів. Ігри пройдуть під девізом "Match For Peace! Stop the War!".

Спаринги "біло-сині" проводитимуть з квітня по червень. Суперниками стануть "Боруссія" Дортмунд, ПСЖ, "Мілан", "Барселона", "Стяуа", "Легія", "Бенфіка", "Аякс", "Спортінг" і "Базель".

"Метою проведення даних матчів є інформування міжнародної спільноти про жахливу війну в Україні та збір коштів для підтримки українців, які постраждали від війни з російським агресором", - сказано в заяві "Динамо".

Додамо, що місцем базування київських динамівців обрано столицю Румунії Бухарест, де футболісти проводитимуть повноцінний тренувальний процес під керівництвом Мірчі Луческу.

Всі товариські матчі "Динамо" будуть показані в ефірі українських та європейських телеканалів. До проекту будуть також залучені зірки українського мистецтва.

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